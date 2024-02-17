Зеленскому пришлось оправдываться за бегство ВСУ из Авдеевки
Зеленский: вывести войска из Авдеевки решили ради спасения ВСУ
Фото: Reuters / LIESA JOHANNSSEN
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Что главарь киевского режима сказал своим европейским «партнерам»?
Владимир Зеленский объяснил вывод войск ВСУ из Авдеевки (в ДНР — Прим. ред.), рассказав о критическом положении украинских боевиков в городе. Об этом глава киевского режима заявил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Зеленского, украинские войска оставили Авдеевку из-за угрозы оказаться в окружении. Он также подчеркнул, что решение новый главком ВСУ Александр Сырский принимал, исходя из намерения спасти жизни боевиков.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки и переходе к обороне накануне.
«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и (ради — Прим. ред.) сохранения жизни и здоровья военнослужащих принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», — написал он в соцсетях.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Британии упрекнули Владимира Зеленского в побеге из Киева на фоне разгрома ВСУ.
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