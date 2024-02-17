В интересном месте: Ольга Бузова оголила «нежную» тату

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 68 0

Ольга Бузова показала свою татуировку

В интересном месте: Ольга Бузова оголила «нежную» тату

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Ольга Бузова

Что изобразила поющая ведущая на своем теле?

Певица Ольга Бузова засветила свою татуировку в одной из историй личного блога. Нательный рисунок артистки расположен в очень интересном месте. А именно, на лодыжке.

Сначала может показаться, что на ноге Бузовой набито что-то непонятное, но если приблизить фотографию, то видно, что у нее там изображены космические звезды, стоящие в ряд. Сверху вниз они идут от маленькой к большой.

Артистка неоднократно говорила, что посылает энергию в космос и берет все, что ей дает Вселенная. Поэтому, возможно, татуировка звезд символизирует ее близость с Галактикой.

Интересное место Ольги БузовойИнтересное место Ольги Бузовой. Instagram* / buzova86

Сама же певица посетила одну из московских киностудий. На кадре видно, как ее гримируют, по всей видимости, перед какими-то съемками.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-участник «Дома-2» Андрей Черкасов разнес певицу Ольгу Бузову за постоянные посты о футболисте Дмитрии Тарасове.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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