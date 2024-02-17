Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 71 0

Песков: Путин поздравил российских военных со взятием Авдеевки

Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

О взятии города под полный контроль прежде доложил главе государства министр обороны Сергей Шойгу.

Президент России Владимир Путин, выслушав в Кремле доклад министра обороны страны Сергея Шойгу об освобождении Авдеевки, поздравил российских бойцов с этим успехом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом», — сказал Песков.

Как уточнили прежде в Минобороны РФ, потери ВСУ в боях за Авдеевку в течение последних суток составили более полутора тысячи боевиков.

В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, а также блокированию украинских подразделений, засевших на авдеевском коксохимическом комбинате.

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Его создавали и улучшали на протяжении восьми лет. Отсюда ВСУ обстреливали не только жилые кварталы Донецка, но и Ясиноватую — серьезный железнодорожный узел и пересечение пяти стратегически важных автомобильных дорог.

Кроме того, позиции в районе Ясиноватой и Донецка позволяли украинским боевикам держать под угрозой фильтровальную и насосную станции. От этих объектов зависело водоснабжение миллионов людей в Донецке и ближайших поселках.

Освобождение Авдеевки позволило российским войскам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить город от атак со стороны националистов.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ пришлось покинуть Авдеевку из-за недостаточной помощи Запада.

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