Путин поздравил российских военных с освобождением Авдеевки
Песков: Путин поздравил российских военных со взятием Авдеевки
Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС
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О взятии города под полный контроль прежде доложил главе государства министр обороны Сергей Шойгу.
Президент России Владимир Путин, выслушав в Кремле доклад министра обороны страны Сергея Шойгу об освобождении Авдеевки, поздравил российских бойцов с этим успехом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Владимир Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом», — сказал Песков.
Как уточнили прежде в Минобороны РФ, потери ВСУ в боях за Авдеевку в течение последних суток составили более полутора тысячи боевиков.
В настоящее время проводятся мероприятия по окончательной зачистке города от боевиков, а также блокированию украинских подразделений, засевших на авдеевском коксохимическом комбинате.
Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Его создавали и улучшали на протяжении восьми лет. Отсюда ВСУ обстреливали не только жилые кварталы Донецка, но и Ясиноватую — серьезный железнодорожный узел и пересечение пяти стратегически важных автомобильных дорог.
Кроме того, позиции в районе Ясиноватой и Донецка позволяли украинским боевикам держать под угрозой фильтровальную и насосную станции. От этих объектов зависело водоснабжение миллионов людей в Донецке и ближайших поселках.
Освобождение Авдеевки позволило российским войскам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить город от атак со стороны националистов.
Ранее, писал 5-tv.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ пришлось покинуть Авдеевку из-за недостаточной помощи Запада.
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