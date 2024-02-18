«Вражеская цитадель пала»: Пушилин прокомментировал освобождение Авдеевки

Глава ДНР отметил мужество и героизм российских военных, участвовавших в боях за город.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поблагодарил российскую армию и президента страны Владимира Путина за освобождение Авдеевки от украинских боевиков, которые долгие годы превращали населенный пункт в крепость и именно оттуда обстреливали Донецк.

«Сегодня под натиском наших героических бойцов враг был сломлен, и данный населенный пункт (Авдеевка. — Прим. ред.) освобожден. Мужество, героизм, взаимоподдержка между подразделениями (ВС РФ. — Прим. ред.), конечно же, позволили сегодня говорить, что вражеская цитадель пала», — указал он.

Пушилин добавил, что после освобождения Авдеевки территория ДНР будет меньше подвергаться обстрелам со стороны украинских националистов.

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