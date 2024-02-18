Американские аналитики озвучили неутешительный для Украины прогноз

С каждым днем Запад все больше начинает осознавать, что ситуация на поле боя складывается далеко не в пользу ВСУ. Какой совет дали киевскому режиму?

О том, что ситуация на поле боя меняется все сильнее не в пользу Украины и, соответственно, ее спонсоров, уже заговорили и ведущие западные аналитики. Так, RAND Corporation (американская некоммерческая исследовательская организация) разработала четыре сценария. И все они, мягко говоря, не радужные для Киева и Вашингтона. Общий смысл: надо поскорее заканчивать боевые действия. Причем не так важно, сможет Украина что-то отвоевать или напротив — даже потеряет еще часть территорий.

Надо сказать, что RAND Corporation — это один из крупнейших «мозговых центров» в США, который был основан в самом начале «холодной войны». И с тех пор «обслуживает» напрямую Пентагон.

Так, в 2019 году, корпорация разработала целую стратегию, как подорвать российскую экономику и расшатать ситуацию в стране. Одним из пунктов было накачать Украину оружием не только оборонительным, но и наступательным или летальным, чтобы мы постоянно ощущали угрозу с Запада и тратили дополнительные средства на защиту. И действительно вскоре после доклада такие поставки Киеву начались.

У ВСУ по мере поступления западного оружия и денег появились планы по вооруженному захвату и Донбасса, и даже Крыма. На полуостров должны были зайти в 2023 году, как признался уже после начала СВО бывший командующий десантными войсками Украины.

Россия до последнего надеялась на мирное решение украинского вопроса, заявил на этой неделе Владимир Путин.

«Мы войну не начинали, а только пытаемся ее прекратить. На первом этапе мы пытались это сделать с помощью мирных средств, с помощью Минских соглашений. Как выяснилось позже, нас и здесь водили за нос, потому что и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции признали, и прямо публично заявили о том, что они и не собирались выполнять эти наши договоренности. А просто выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим, что они благополучно и сделали. Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», — говорил российский лидер.

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