В картине раскрывается точка зрения Москвы на украинский кризис.

Британский телеканал ITV намерен показать документальный фильм о российской спецоперации на Украине, который называется Ukraine's War: The Other Side («Война на Украине: другая сторона»). Однако власти не особо радостно встретили эту новость, пишет газета Daily Mail.

Создателем фильма является британский журналист Шон Ланган. Он побывал на освобожденных Россией землях в сопровождении координатора из МИД. Согласно рекламным материалам, в проекте показывается «путешествие на российскую сторону войны в Восточной Украине». В нем также рассказывается о «почти исключительно сокрытой и недоступной в других отношениях стороне этого конфликта».

Журналист побеседовал с военными и местными жителями, которые говорили о цели России побить киевский режим. Фильм выйдет в эфир ITV вечером 19 февраля. По крайней мере, так запланировано. Дело в том, что телеканал подвергся резкой критике.

Так, экс-лидер правящей Консервативной партии Иан Дункан Смит заявил, что Россия может использовать фильм для пропаганды. При этом депутат от тори Ли Андерсон выразил опасения относительно снижения поддержки Украины в британском обществе.

«Этот фильм представляет собой уникальную возможность самим увидеть, что происходит на занятой Россией стороне передовой явно в более широком контексте того, что конфликт был вызван российским вторжением», — заявил в ответ ITV.

Телеканал также назвал эту картину «примером независимой журналистики» и отражением «сбалансированного взгляда» на конфликт, ведь она была снята без политического воздействия.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Однако в последнее время с поддержкой Киева возникают трудности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США назвали ключевое условие для завершения конфликта на Украине. В частности, киевскому режиму придется смриться с реальностью и рано или поздно залкючить мир с Москвой.