«Будет доченька»: в личной жизни Ольги Бузовой грядут большие перемены

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Бузовой предсказали замужество и рождение дочери через в течении двух лет

«Будет доченька»: в личной жизни Ольги Бузовой грядут большие перемены

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

Певица неоднократно признавалась — она готова к рождению ребенка. Осталось дело за малым.

Певица Ольга Бузову, рьяно мечтающая познать счастье материнства, узнала, когда в ее жизни произойдет радостное событие. Предсказание знаменитости сделала экстрасенс Лина Джебисашвили в одной из программ на федеральном канале.

Времени на личную жизнь у Бузовой нет даже в праздники. Но романтичная натура не теряет веры в создание семьи и ждет своего принца. Певица мечтает о крепком браке и детях, а имена она им уже давно подобрала. Например, сына она хочет назвать Алексеем, дочку — Марией. Экстрасенс увидела, что мечта Бузовой исполнится вот уже совсем скоро — осталось подождать всего несколько лет.

«Год повпахивай еще, а потом расслабься и утони в его объятиях. У тебя будет доченька», — заявила экстрасенс Бузовой.

Услышав предсказание, певица чуть не расплакалась от счастья. И, возможно, пока не до конца поверила в слова. Ведь об этом она мечтала еще в первом и пока последнем браке, но судьба распорядилась иначе. Ее союз с футболистом Дмитрием Тарасовым продлился четыре года. В 2016 году они развелись. По признанию певицы, всему виной предательство любимого. Тарасов якобы уже в тот момент встречался с нынешней супругой Анастасией Костенко. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певец Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова станут дедушкой и бабушкой.

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