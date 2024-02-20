ВСУ бежали из города, побросав оружие и технику западного производства.

Наши бойцы продолжают зачистку Авдеевки. Им приходится работать в условиях обстрелов ВСУ и полетов вражеских дронов. Это единственное, что сейчас могут боевики, измученные боями. Наш корреспондент Станислав Григорьев увидел, какие трофеи находят российские военнослужащие.

Детектор дронов не умолкает ни на секунду. Мы в Авдеевке, откуда враг бежал, но теперь обстреливает город кассетами и управляемыми боеприпасами.

Немедленно находим подвал, в котором можно укрыться. Ведь дрон-камикадзе появляется в небе внезапно. Экскурсия по подземелью отвлекает от назойливого писка. Здесь много интересных трофеев.

Упаковки от мин, сделанных в США, небрежно свалены в углу. Хваленое западное снаряжение никому из оборонявшихся здесь не помогло.

Именно здесь, на перекрестке главных улиц, штурмовое подразделение группировки войск «Центр» наткнулось на отряд из запрещенной террористической бригады «Азов»*, который прикрывал бегство ВСУ из района вблизи железнодорожного вокзала. Это фактически были смертники, оставленные на произвол судьбы. Штурм был стремительным, а бегство врага паническим. Это позволило сохранить квартал. И даже историко-культурные ценности.

«Этот монумент поставили в 50-е годы. Возле этого места похоронены красноармейцы, погибшие в боях за Авдеевку еще во время Великой Отечественной войны. По украинскому закону о декоммунизации — этот памятник уже готовили к сносу», — рассказывает журналист.

Но теперь изваяние спасено. Флаги на нем установили воинские подразделения из Республики Тыва, которые в числе многих других освобождали город. Тут вообще очень много солдат разных национальностей со всех уголков России. Все вместе они победили врага, для которого, судя по всему, главная нация всего одна. А все остальные — не достойны уважения.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ