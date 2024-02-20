«Катастрофа»: на Украине испугались отключения Starlink в новых регионах РФ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 56 0

Отключение Starlink в новых регионах РФ будет катастрофой для ВСУ

«Катастрофа»: на Украине испугались отключения Starlink в новых регионах РФ

Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE

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Глава Минцифры Украины Михаил Федоров заявил, что он якобы нашел алгоритм, помогающий узнать данные об использовании сети военными РФ, и предложил его Илону Маску.

Отключение терминалов спутниковой сети Starlink в новых регионах РФ станет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) настоящей катастрофой, так как они играют важную роль в обеспечении действий боевиков. Их они используют для работы беспилотников. Об этом украинскому изданию сообщил вице-премьер Украины Михаил Федоров.

«Терминалы спутниковой связи Starlink компании SpaceX на перешедших под контроль России территориях можно отключить. Но это станет катастрофичным для Украины», — заявил Федоров.

Он также отметил, что якобы нашел алгоритм, помогающий узнать данные об использовании сети военными РФ, и предложил его Илону Маску. Он якобы основан на анализе войны Израиля с палестинской исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа.

К слову, в декабре прошлого года Федоров заявлял, что в стране работают порядка 47 тысяч терминалов системы. Их боевики используют на всей линии фронта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители освобожденной Авдеевки встретили российских бойцов.

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