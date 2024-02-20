В Швеции заявили об устойчивости России на Украине: «Может восстановить силы»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 15 0

Министр обороны Швеции Юнсон: Россия показала свою устойчивость на Украине

В Швеции заявили об устойчивости России на Украине: «Может восстановить силы»

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Страны Запада все чаще признаются в том, что их ожидание о дальнейшей судьбе РФ были ложными.

Россия продемонстрировала устойчивость в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон.

Глава военного ведомства страны, которая собирается стать 32-й участницей международного альянса, подчеркнул, что события на Украине показывают способность Росии адаптировать внутренние ресурсы к текущим событиям.

«Мы наблюдаем, как Россия переводит свою экономику и свою оборонно-промышленную базу на военную основу. Россия действительно продемонстрировала определенную устойчивость: она может восстанавливать свои силы и оборонно-промышленную базу», — цитирует Юнсона издание Euractiv.

Министр призвал страны Европы активизировать свои возможности, чтобы продолжать помогать Украине. В том числе, наращивать промышленное производство боеприпасов, которых ВСУ требуется около десяти тысяч в день. К слову, по мнению Юнсона, российские войска в зоне СВО применяют примерно 30 тысяч снарядов ежедневно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Болгария не может отправить технику на Украину без помощи НАТО.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Тема:
Спецоперация
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