Сальдо опубликовал видео с российским флагом в Крынках

О полном освобождении города от боевиков ВСУ стало известно 20 февраля.
Фото: Полегенько Александр / ТАСС
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором наши бойцы развертывают российский флаг в селе Крынки
«Морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады вместе со своими боевыми братьями-десантниками передают из Крынок: населенный пункт освобожден. Низкий вам поклон, герои», — написал Сальдо.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что село Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области находится под контролем ВС РФ. Кроме того, он указал, что освобождение этого населенного пункта от националистов ставит точку в контрнаступлении киевского режима.
До этого, 17 февраля, стало известно о полном освобождении Авдеевки. Глава ДНР Денис Пушилин раскрыл планы по восстановлению города. Будут ли специалисты восстанавливать коксохимический завод — читайте в нашем материале.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
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