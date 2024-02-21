Сальдо опубликовал видео с российским флагом в Крынках

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 51 0

О полном освобождении города от боевиков ВСУ стало известно 20 февраля.

Сальдо опубликовал видео с российским флагом в Крынках

Фото: Полегенько Александр / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором наши бойцы развертывают российский флаг в селе Крынки

«Морские пехотинцы гвардейской 810-й бригады вместе со своими боевыми братьями-десантниками передают из Крынок: населенный пункт освобожден. Низкий вам поклон, герои», — написал Сальдо.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что село Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области находится под контролем ВС РФ. Кроме того, он указал, что освобождение этого населенного пункта от националистов ставит точку в контрнаступлении киевского режима.

До этого, 17 февраля, стало известно о полном освобождении Авдеевки. Глава ДНР Денис Пушилин раскрыл планы по восстановлению города. Будут ли специалисты восстанавливать коксохимический завод — читайте в нашем материале.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

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