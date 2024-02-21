В Донецк доставили захваченную в Авдеевке трофейную технику ВСУ

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Часть техники — западного производства. Теперь специалисты займутся ее ремонтом и изучением.

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

ВСУ бросили в Авдеевке не только своих живых и получивших ранения боевиков, но и огромное количество техники — западные БМП, танки и вездеходы. Часть этих трофеев уже доставили в Донецк для ремонта и последующего изучения. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев увидел, что оставили боевики в освобожденном городе.

Мощный тягач изо всех сил пытается вытянуть из грязи поврежденную броню, но пока все напрасно. Натовская машина не хочет ехать в русский гараж.

«Американский бронетранспортер М113 — техника очень древняя, подобные машины видели еще времена Вьетнамской войны, но они вполне боеспособны», — говорит журналист.

Сбор трофеев военными специалистами группировки «Центр» — процесс довольно опасный. Ведь небо над Авдеевкой кишит вражескими беспилотниками. В любой момент по нашей группе может быть нанесен удар.

«Постоянно смотрим наверх, потому что наши детекторы дронов пищат не переставая. Оттуда, сверху, может прилететь все что угодно. Слышится стрельба, очевидно, как раз сейчас военные пытаются сбить какой-то дрон», — рассказывает журналист.

Все это время другие военные продолжают попытки вытянуть американский бронетранспортер. И, наконец, выдергивают его из ямы. По улицам Авдеевки машину везут на ремонтную базу.

«И подбитую технику вытаскиваем, и которая застряла, либо неисправность какая-то случилась с танком, мы ее вытаскиваем. Чтобы сделать ремонт, восстановить и ребятам отдать», — рассказывает боец с позывным «Арес».

Во время бегства из Авдеевки ВСУ оставили на улицах и в окрестностях города несколько десятков танков и бронемашин. Большая часть — старого советского образца.

«Это БМП1, брошенный Вооруженными силами Украины, буквально на второй день штурма. Таких машин я уже вытащил за сегодняшний день четыре единицы. Данная машина сейчас подкрасится, нанесутся наши тактические знаки. И будет она уже служить нам. Наши коробочки — они намного лучше», — рассказывает российский военнослужащий.

Поступит ли американский раритет в российскую армию — пока неизвестно. Но в качестве объекта для пристального изучения или вспомогательного транспорта вполне сойдет. В серьезный же бой на нем нельзя. Уж слишком хлипкая алюминиевая броня. Это мы увидели на примере другой машины, в которой осталась сквозная дыра — от носа до кормы!

Тема:
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В Донецк доставили захваченную в Авдеевке трофейную технику ВСУ

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