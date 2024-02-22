Не дождались приказа: в США рассказали о бегстве боевиков ВСУ из Авдеевки

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

The Washington Post: ВСУ бежали из Авдеевки без согласования

Не дождались приказа: в США рассказали о бегстве боевиков ВСУ из Авдеевки

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Как американскому изданию рассказал один из боевиков, сдача города российским силам психологически их сломала.

Отступление боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки было хаотичным и плохо спланированным. Они буквально бежали оттуда, не согласовав действия с вышестоящим руководством. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на украинских боевиков.

«Военные из 110-й бригады были измотаны после службы на протяжении двух лет без ротаций, и их усталость вынудила их покинуть свои позиции без предварительного согласования», — отметило издание.

Кроме того, как рассказал один из украинских боевиков, некоторым из них приказывали даже занять позиции, которые были уже уничтожены или взяты российскими силами. Другой же — Сергей — признался, что не всем им удалось выбраться из города. Но его взвод уже перебросили в районы вокруг города. Там им теперь приходится вести бои в «очень сложной ситуации». Да и психологически после отступления из Авдеевки они «сломались».

«Большинство людей от всего этого в шоке», — добавил он.

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. О полном освобождении города сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент страны Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в Одессе и Николаеве местные живут в постоянном страхе.

Тема:
Спецоперация
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