Путин поздравил защитников Отечества с праздником

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 34 0

Глава государства указал, что 23 февраля всегда отмечается широко во всех коллективах и семьях по всей стране.

Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Стенин; 5-tv.ru

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Тема:
День защитника Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил защитников Отечества с праздником.

«Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооруженных сил. Всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что этот праздник является одним из самых почитаемых в России. Он давно стал народным и всегда отмечается широко во всех коллективах и семьях по всей стране.

«Мы гордимся нашими родными армией и флотом. Их стойким неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах. Их верностью русской воинской школе, заветом великих полководцев, опытом многих поколений российских воинов. Защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью», — указал Путин.

Президент отметил, что сегодня солдаты и офицеры России достойно продолжают славные воинские традиции. Речь идет об участниках специальной военной операции по защите Донбасса.

«Вы сражаетесь за правду и справедливость, проявляете мужество и отвагу, защищая Россию. Вы наши подлинные народные герои. Мы гордимся вами, восхищаемся вашей смелостью, чтим подвиги. Знаем, что вам трудно, и будем делать все возможное, чтобы вы смогли выполнить поставленные перед вами задачи», — сказал Путин.

Российский лидер также выразил благодарность бойцам за доблестное исполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству. Путин пожелал всем защитникам Отечества крепкого здоровья и новых успехов на благо Родины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экстремально отметить 23 февраля.

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