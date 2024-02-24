Автором является глава киевского режима.

Существует десять мирных планов по урегулированию конфликта на Украине, некоторые из них засекречены. Такое заявление сделал министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса в беседе с журналистами.

Один из упомянутых планов — так называемая «формула мира», которую презентовал глава киевского режима и которая фактически подразумевает запрет на переговоры Москвы и Киева.

«Всего существует около десяти мирных планов. Мы, естественно, говорим о мирном плане Зеленского из десяти пунктов, но на самом деле есть шесть или семь планов, которые являются публичными, а другие все еще остаются секретными», — рассказал журналистам политик.

Как отмечает издание Reuters, Кассис также отметил, что Швейцария хотела бы организовать мирную конференцию по Украине, целью которой стало дать возможность изложить все имеющиеся идеи и придумать, как эффективнее их реализовать. Мероприятие должно состояться летом.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением.

Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рябков поддержал идеи стран БРИКС по решению конфликта на Украине.