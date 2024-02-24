Добровольцы из зоны СВО поженились на выставке «Россия» в Москве

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 45 0

Праздник прошел с соблюдением традиций.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве состоялась свадьба добровольцев Юлии и Евгения, которые познакомились в зоне проведения СВО.

«Первый раз я услышала о нем от знакомых, сказали, что приехал Евгений, это было в Донецке. А потом меня отправили в этот же полк, через три дня. И первым, с кем мне сказал командующий поговорить, был Евгений. Молодой, красивый врач. С тех пор мы с ним вместе», — рассказала девушка.

Ее супруг, в свою очередь, поделился, что пытался уговорить любимую уехать. Сделать этого он не смог, «поэтому пришлось жениться».

Праздник прошел с соблюдением традиций, был и каравай, и народные пляски, и букет невесты, который она бросила многочисленным пришедшим на свадьбу посетителям выставки. Кроме того, новобрачных поздравила певица Надежда Бабкина.

Тема:
Спецоперация
24 февр
Еще один беспилотник сбили в небе над Белгородской областью
24 февр
Страны G7 пообещали ввести санкции против поддерживающих Россию государств
24 февр
«Авдеевка — только начало»: хакеры запустили пророссийские лозунги в эфире украинского телеканала
24 февр
«Не стоят даже бумаги»: почему подписанные Украиной договоры о гарантиях безопасности являются пустышкой
24 февр
Украина подписала соглашения по безопасности с Канадой и Италией
24 февр
ВСУ ждет снова провал? В НАТО спрогнозировали сроки нового контрнаступления Украины
24 февр
На Украине сообщили о выводе подразделений ВСУ из поселка Ласточкино
24 февр
А где люди? В США раскритиковали слова Зеленского о новом контрнаступлении ВСУ
24 февр
Боевики ВСУ обстреляли центральный район Донецка — есть жертвы
24 февр
«Некоторые засекречены»: Швейцария заявила о десяти мирных планах по Украине
Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
92.75
0.31 100.44
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:28
Еще один беспилотник сбили в небе над Белгородской областью
22:19
Страны G7 пообещали ввести санкции против поддерживающих Россию государств
22:04
«Авдеевка — только начало»: хакеры запустили пророссийские лозунги в эфире украинского телеканала
21:49
«Поворот на 360»: Захарова усомнилась в профессионализме Бербок после слов о санкциях
21:34
Добровольцы из зоны СВО поженились на выставке «Россия» в Москве
21:19
«Не стоят даже бумаги»: почему подписанные Украиной договоры о гарантиях безопасности являются пустышкой

Сейчас читают

Стало известно меню ужина Путина и глав СНГ в Казани
Роструд объяснил должны ли работникам доплачивать за болеющих коллег
Стресс или нехватка витаминов? Трихолог раскрыла причину выпадения волос
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок