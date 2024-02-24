Добровольцы из зоны СВО поженились на выставке «Россия» в Москве

Праздник прошел с соблюдением традиций.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве состоялась свадьба добровольцев Юлии и Евгения, которые познакомились в зоне проведения СВО.
«Первый раз я услышала о нем от знакомых, сказали, что приехал Евгений, это было в Донецке. А потом меня отправили в этот же полк, через три дня. И первым, с кем мне сказал командующий поговорить, был Евгений. Молодой, красивый врач. С тех пор мы с ним вместе», — рассказала девушка.
Ее супруг, в свою очередь, поделился, что пытался уговорить любимую уехать. Сделать этого он не смог, «поэтому пришлось жениться».
Праздник прошел с соблюдением традиций, был и каравай, и народные пляски, и букет невесты, который она бросила многочисленным пришедшим на свадьбу посетителям выставки. Кроме того, новобрачных поздравила певица Надежда Бабкина.
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