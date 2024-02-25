Прорываются с боем: редкие кадры работы морпехов под Новомихайловкой

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Морпехи продвигаются вглубь обороны ВСУ в районе Новомихайловки

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Это ключевой узел обороны противника к северу от Угледара.

Все дни после освобождения Авдеевки идут ожесточенные боевые действия на нескольких участках фронта, российские войска развивают успех. Есть значительное продвижение вперед в районе Новомихайловки, что создает угрозу с севера для еще одного крупного укрепрайона ВСУ на Донбассе — в Угледаре.

Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Кирилла Олькова. У морпехов чрезвычайно сложная задача — взять 20 опорников.

Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота прикрывают друг друга и приглядывают за небом. Это участок угледарского фронта — один из самых опасных.

Морпехи, значительно улучшив позиции под Новомихайловкой, запрашивают огневую поддержку. Но сразу предупреждают: тяжелой технике придется в буквальном смысле ехать по минам.

ВСУ заминировали все подступы к своим позициям — о наступлении они даже не думали. Танковое подразделение — это главная ударная мощь и поддержка на южнодонецком фронте.

Этот экипаж отправляется на очередную боевую задачу. Танк с катковым тралом пробивает дорогу штурмовикам, прорывается с боем.

Впереди — три минных поля, это почти километр пути. Но боевая машина вместе с десантом не только добралась до вражеских позиций, но и сумела поразить цель.

К танковым расчетам тут же подключилась и наша артиллерия. Направление удара корректируют разведчики.

«Пока штурмовые группы работают они знают, что мы их прикрываем в случает чего. Слева, справа», — поделился разведчик-корректировщик с позывным «Мультик».

Артиллерия расчищает путь штурмовикам. Морпехи заходят в Новомихайловку с севера.

Осматривают бывшие позиции ВСУ, повсюду — брошенные образцы натовского вооружения. Оставшаяся группировка ВСУ — на юге Новомихайловки.

Вариантов по сути два: отступать на запад — в сторону Парасковиевки, но тогда потерь не избежать. Или просто сдаться, как это сделали боевики 58-й отдельной мотопехотной бригады.

Потеряв контроль над восточной частью села, ВСУ предприняли минимум четыре попытки перебросить сюда резервы. Но этими бессмысленными маневрами только увеличили потери.

К морпехам теперь не подобраться. Мобильные штурмовые группы уничтожают врага еще на подступах к нашим позициям.

Морпехи 155-й бригады занимают огневые точки и готовятся к очередному рывку на этом стратегически важном участке фронта. Новомихайловка — ключевой узел обороны противника к северу от Угледара, а ее потеря для ВСУ станет катастрофой.

Тема:
Спецоперация
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