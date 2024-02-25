Не пришло ли время? В Польше призвали Украину начать переговоры с Россией

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Евгения Романова
Евгения Романова 97 0

Генерал ВС Польши Бонк: Украина должна пойти на уступки РФ и начать переговоры

Не пришло ли время? В Польше призвали Украину начать переговоры с Россией

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Тема:
Спецоперация

Переломный момент в украинском конфликте уже близко, отметил польский военный.

Власти Украины должны провести с Россией мирные переговоры. Такое заявленгие сделал польский генерал Томаш Бонк в эфире радио TOK FM.

Он подчеркнул, что украинский конфликт приближается к переломному моменту, и в этой связи сегодня боевикам киевского режима требуется передышка. 

«И здесь возникает вопрос, не пришло ли время для некоторых уступок в территориальном отношении, с которыми Украине будет трудно смириться», — сказал Бонк.

Как отметил генерал, президенту Незалежной Владимиру Зеленскому в любом случае придется пойти на уступки. Киев не должен игнорировать тот факт, что потенциал армии России значительно превосходит войск Украины. В настоящее время, подчеркнул Бонк, в рядах ВС РФ находится порядка 900 тысяч военных, причем это количество далеко не предельное.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Швейцария заявила о десяти мирных планах по Украине. Автором является  Владимир Зеленский.

Тема:
Спецоперация
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