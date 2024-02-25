Какие еще успехи российских бойцов в зоне СВО отметили в оборонном ведомстве?

Военнослужащие армии России в ходе спецоперации за минувшие сутки отразили семь контратак Вооруженных сил Украины в четырех населенных пунктах Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что попытки контратак проводились в районах поселков Новгородское и Ласточкино, а также сел Ленинской и Новобахмутовка.

Кроме того, сообщается, что ВСУ потеряли на донецком направлении свыше 360 боевиков, а на южнодонецком — до 140.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что под Авдеевкой увидели американские танки Abrams. Также ВСУ, вероятно, хотят там нарастить авиацию БПЛА.