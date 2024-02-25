«Впервые»: под Авдеевкой увидели американские танки Abrams

|
Евгения Романова
Евгения Романова 100 0

Советник главы ДНР Кимаковский: под Авдеевкой впервые замечены танки Abrams

«Впервые»: под Авдеевкой увидели американские танки Abrams

Фото: www.globallookpress.com / Gabriel Romero

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Также ВСУ, вероятно, хотят там нарастить авиацию БПЛА.

У линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки впервые были замечены российскими бойцами танки Abrams американского производства. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.

«Наши бойцы зафиксировали появление Abrams. Это впервые. Направление — северо-западнее Авдеевки», — сказал он.

Вместе с тем стало известно о попытках армии киевского режима нарастить применение беспилотной авиации на авдеевском направлении.

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. О его полном освобождении сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент страны Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ использовали систему Starlink на коксохимическом заводе в Авдеевке. Российские военнослужащие обнаружили пункты управления БПЛА, а также оружие и боеприпасы производства НАТО, брошенные украинскими боевиками.

Тема:
Спецоперация
25 февр
Десантники РФ взяли в плен военнослужащих ВСУ на запорожском направлении
25 февр
«Не имеем права»: Зеленский заявил, что ВСУ не могут бить оружием Запада по РФ
25 февр
Российские войска отразили за сутки семь контратак ВСУ под Донецком
25 февр
«Просто по определению»: развязке «украинского конфликта» предрекли ожидаемый исход
25 февр
«Не имеют стратегического значения»: Кулеба дал оценку провалам ВСУ на фронте
25 февр
Главу МИД Германии Бербок заперли в бомбоубежище Одессы
25 февр
Росгвардейцы высоко оценили клип рэпера ST на хит «Дай ему сил»
25 февр
Балицкий: не поддержавших СВО жителей Запорожья выселяли на Украину
25 февр
За мужество и отвагу: особо отличившиеся освободители Авдеевки получили награды
25 февр
Не пришло ли время? В Польше призвали Украину начать переговоры с Россией
Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
92.75
0.31 100.44
0.54
Темный Сох спутает все планы трем знакам зодиака: финансовый гороскоп на ...

Последние новости

14:59
Десантники РФ взяли в плен военнослужащих ВСУ на запорожском направлении
14:42
«Не имеем права»: Зеленский заявил, что ВСУ не могут бить оружием Запада по РФ
14:31
Российские войска отразили за сутки семь контратак ВСУ под Донецком
14:17
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололедице
14:09
Путин поручил сформировать предложения по участию спортсменов РФ в Играх-2024
13:57
«Впервые»: под Авдеевкой увидели американские танки Abrams

Сейчас читают

Волочкова раздвинула ноги перед двумя сразу
«Влюбилась в осла»: Ирина Горбачева назвала себя женщиной-кошкой и ушла в «депрессию»
Алексей Балабанов: «Я никогда в жизни не делал того, что мимо. Мимо меня»
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок