Берн предположил, что следующими местами для подобных встреч могут быть и страны БРИКС.

Россию пригласят в Швейцарию для участия в конференции, на котором будет обсуждаться мирный план президента Украины Владимира Зеленского. Главное — прийти к единому решению по урегулированию конфликта. Такое заявление сделал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

«Маловероятно, что Россия будет присутствовать на этой первой конференции, но она будет приглашена. С другой стороны, цель состоит в том, чтобы на этом пути мы могли сойтись, в том числе и с участием России», — сказал он.

В этой связи, продолжил министр, нужно подготовиться, что на пути к миру будет предприниматься несколько шагов. Кроме того, первая конференция пройдет в Швейцарии, но следующие могут состоятся уже в других странах, например, у участниц БРИКС. По словам Кассиса, эти государства наверняка хотят сыграть роль на этом пути.

Вместе с тем глава МИД Швейцарии добавил, что сегодня он проведет двустороннюю встречу с Южной Африкой и Саудовской Аравией в рамках процесса интеграции.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал смехотворным женевский формат обсуждения мирного плана Зеленского. Диалог ведется без России, что странно, добавил представитель Кремля.