«Несерьезно»: Песков оценил женевский формат обсуждения мирного плана по Украине

Песков назвал смехотворным женевский формат обсуждения мирного плана Зеленского
Фото: Reuters / STRINGER
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Диалог ведется без России, что странно, добавил представитель Кремля.
Обсуждение мирного плана президента Украины Владимира Зеленского является странным форматом. Такое заявление сделал пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
«Насколько мы понимаем, там речь идет об этом странном формате женевском — Конференция по обсуждению мирного плана Зеленского… По меньшей мере это странный формат», — сказал он.
Представитель Кремля добавил, что на этой конференции обсуждаются некие мирные планы, но без участия России. Такой подход несерьезен и смехотворен, подчеркнул Песков.
Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.
После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше призвали Украину начать переговоры с Россией. Переломный момент в украинском конфликте уже близко, отметил польский военный.
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