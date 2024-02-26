В Белгородской области уничтожили еще один украинский БПЛА

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 23 0

Что известно об этой ситуации?

В Белгородской области уничтожили еще один украинский БПЛА

Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Белгородской области уничтожили еще один украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские беспилотники пытались атаковать Курскую область.

Тема:
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