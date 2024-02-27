Стало невыносимо: Лерчек решила избавиться от особняка из-за воспоминаний об обысках

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 31 0

Блогер Лерчек решила продать особняк, в котором проходили обыски

Стало невыносимо: Лерчек решила избавиться от особняка из-за воспоминаний об обысках

Фото: Григорьев Максим / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Смена статуса породила новые перемены в жизни блогера.

Валерия Чекалина, известная в социальных сетях как Лерчек, долгое время была под следствием в связи с уголовным делом. Ее вместе с супругом, Артемом Чекалиным, подозревали в уклонении от уплаты налогов.

На данный момент знаменитости выплатили долг в 504 миллиона рублей. Потеря внушительной суммы, видимо, все-таки ударила по карману звезд.

Чекалины решили продать свой дом, в котором проходили обыски. Их таунхаус в элитном поселке, по оценкам СМИ, может стоить 125 миллионов рублей.

Съехать оттуда семья решила из-за негативных эмоций, связанных с уголовным делом. Также Лерчек отметила, что пространства в 400 квадратных метров для них стало недостаточно.

«Там было большое количество положительных эмоций, но, к сожалению, было и большое количество отрицательных. То есть, грубо говоря, я захожу в гардеробную и вспоминаю, как все вещи перебирали, все смотрели», — признается блогер в интервью на YouTube.

Сейчас знаменитости снимают жилье, в котором комнаты выглядят как целые квартиры. Но планируют переезжать в другой особняк, который они строят.

Пока стройка приостановлена, так как блогерам не хватает средств. Дом будет, говорит Лерчек, площадью в 1800 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лерчек попала в ДТП на люксовом авто.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
24 февр
Теперь штраф за несанкционированную торговлю? Лерчек продает носки на улицах Москвы
15 янв
Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей
29 дек
Следователи закрыли уголовное дело о неуплате налогов в отношении Чекалиных
27 дек
«Мы вернулись»: адвокат Чекалиной подтвердил снятие всех ограничений
22 дек
ФНС открыла в отношении блогера Лерчек новую налоговую проверку
21 дек
«Завтра не будет уже»: у блогера Лерчек появился новый крупный долг перед налоговой
19 нояб
«В полном объеме»: блогер Лерчек и ее муж выплатили ФНС долг почти в 500 млн рублей
27 сент
ФНС назначила блогеру Чекалиной штраф в размере 124 миллиона рублей
26 сент
Снова проблемы с налоговой: мужу Лерчек выставили задолженность в почти два млн рублей
31 авг
На блогера Лерчек подали иск на 22 миллиона рублей
-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
92.63
-0.12 100.18
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:47
«Можно»: Дуда допустил передачу Украине современных ракетных технологий
3:33
Макрон оценил вероятность отправки западных войск на Украину
3:25
Ядерные комплексы «Ярс» перебазируют в Подмосковье для подготовки к 9 Мая
3:19
По мере увеличения доходов: в Госдуме предложили поднять НДФЛ до 25%
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 февраля, для всех знаков зодиака
2:51
Стало невыносимо: Лерчек решила избавиться от особняка из-за воспоминаний об обысках

Сейчас читают

Владимир Ружанский: Россия, Китай и мировая революция
«Крик о том, чтобы ее заметили»: у Волочковой обнаружили «секс-синдром Мэрилин Монро»
Умер Лорд Джейкоб Ротшильд
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок