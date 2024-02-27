«Это заговор»: в Госдуме раскрыли коварный план НАТО по Украине

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 29 0

Депутат Белик: страны НАТО пытаются легализовать присутствие на Украине

«Это заговор»: в Госдуме раскрыли коварный план НАТО по Украине

Фото: Reuters / DADO RUVIC

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Тема:
Спецоперация

Чего хотят страны Североатлантического альянса?

Группа стран НАТО решила устроить заговор с целью легализовать присутствие своих военных на Украине. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«В заявлении (премьер-министра Словакии Роберта — Прим. ред.) Фицо нет ничего нового. Военные НАТО и так находятся на Украине, но только в статусе наемников», — цитирует парламентария РИА Новости.

Это представляет собой заговор некоторых стран с целью узаконить пребывание своих военнослужащих на территории Украины, подчеркнул Белик.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению Фицо, Евросоюз и НАТО хотят отправить своих военных на Украину.

Тема:
Спецоперация
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