Ликвидированная в Авдеевке машина не будет последней.

Танки M1 Abrams, один из который уничтожен бойцами России, сильно переоценены. Об этом сообщает издание National Interest,

«M1 Abrams, вероятно, значительно переоценен — так же, как британский Challenger 2 и немецкий Leopard 2», — говорится в публикации.

Отмечается, что названные танки считаются одними из самых лучших машин, которые находятся сейчас на вооружении. Ни одна из них не должна рассматриваться как необходимое чудесное оружие. К тому же Abrams, уничтоженный в Авдеевке, не будет последним.

Кроме того, СВО показало, украинские дроны и противотанковое оружие могут бросить вызов, в том числе современным и тяжело бронированным машинам. При этом, танки продолжат играть основную работу в конфликте.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

На днях российские солдаты уничтожили в зоне СВО американский танк Abrams. Кадры горящей техники опубликовал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Машина была уничтожена бойцами 15-й отдельной мотострелковой бригады. Сальдо напомнил, что после того, как США увидели «костры» из немецких танков Leopard в зоне СВО, они вернули 30 танков Abrams на доработку, но это в итоге не помогло.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кремль отреагировал на уничтожение первого танка Abrams в зоне СВО.