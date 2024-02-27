Украина может получить от Европы еще 50 миллиардов евро

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Евгения Романова
Евгения Романова 118 0

Европарламент поддержал новый фонд помощи Украине на €50 млрд

Украина может получить от Европы еще 50 миллиардов евро

Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth

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Тема:
Спецоперация

Сколько евродепутатов проголосовали за выделение средств?

Депутаты Европейского парламента поддержали создание нового фонда помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Такая информация следует из результатов голосования.

Таким образом, из 615 проголосовавших депутатов 536 членов ЕП одобрили фонд, 40 выступили против, а 39 воздержались. Трансляция голосования велась на сайте Европарламента.

Прежде стало известно, что западные государства работают над планом по погашению долгов за счет замороженных российских активов, чтобы усилить поддержку ВСУ. В феврале на саммите в Брюсселе главы ЕС согласовали выделение 50 миллиардов евро на помощь киевскому режиму.

Россия в связи с активным накачиванием Украины оружием направила НАТО ноту. В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что страны альянса лишь отдаляют завершение конфликта своим вмешательством, и напоминали — любой груз с вооружениями для ВСУ в зоне спецоперации становится законной целью российских военных.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Конгрессе США разработали новый вариант проекта о финансировании Украины. Деньги также планируется отправить Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону.

Тема:
Спецоперация
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