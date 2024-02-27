Четко и без лишних эмоций: Лавров поставил Макрона на место

На Западе, говорит дипломат, разыгрывают политический спектакль.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона «медийным скандалом», который нужен, чтобы прикрыть отсутствие каких-то зримых результатов в наращивании помощи Украине в виде поставок боеприпасов и оружия.

Также он предупредил, что создание Европой некой «ракетной коалиции» для поставок Киеву дальнобойных вооружений, чтобы они летели вглубь территории России, будет самоубийственным.

Что же касается «формулы мира» Зеленского, то по сути это ультиматум, который Москва никогда не примет, заявил Лавров. Отметив, что на Западе не могут этого не понимать, но опять же разыгрывают политический спектакль.

«Какие советы европейцы дают Зеленскому при организации вот этих вот посиделок вокруг „формулы мира“? Не будет у вас поддержки всех участников, а нам и вам важно эту поддержку показать. Поэтому главным явлением, я цитирую, в каждой из таких встреч должна быть семейная фотография. И чем больше на этой фотографии будет народу, тем более убедительно, как они считают, будет наше разъяснение, что вот Россия, значит, сейчас противостоит всему прогрессивному человечеству. Смешно», — сказал дипломат.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, почему попытки Владимира Зеленского навязать «формулу мира» обречены на провал.