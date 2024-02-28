«Прошу вас просто поддержать»: Лерчек честно ответила на слухи о разводе

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Блогер Лерчек сообщила о тяжелых отношениях в семье после проверки налоговой

«Прошу вас просто поддержать»: Лерчек честно ответила на слухи о разводе

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Действительно ли семья блогера распалась после скандала с неуплатой налогов?

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, честно ответила на слухи о разводе. Сплетни об этом поползли после уголовного дела из-за налоговых вопросов, которое знаменитость переживала очень тяжело.

В интервью на одном из YouTube-каналов она призналась, что девять месяцев, пока шло следствие, она и ее муж Артем Чекалин переживали по-разному. Лерчек старалась отгонять от себя плохие мысли о возможной тюрьме.

Пыталась отвлекаться, занимая себя различными делами: изучением английского языка, занятиями с логопедом, танцами, спортом, общением с подругами. Ее любимый же в этот момент просто закрылся в себе и не хотел никой активности.

«Я постоянно предлагала сходить вместе в ресторан, на тренировку, пыталась его вытаскивать. Вообще ничего не помогало, он не хотел. И я, наверное, поступила тоже неправильно, его толкала постоянно что-то делать. И потом мне уже наша общая подруга сказала, что он хочет быть в домике и нужно уважать его состояние», — заявила Лерчек.

Чтобы наладить отношения, супруги ходили к психологу — каждый к своему. Однако специалисты пока так и не смогли помочь звездной семье.

«У нас сложный период, но мы стараемся. Я попрошу вас просто поддержать, но ничего не говорить. Только подумайте, что мы пережили», — добавила блогер.

Чекалины обвинялись в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Согласно данным следствия, они на протяжении нескольких лет «дробили» свои доходы по счетам друзей и родственников.

Позднее Чекалины выплатили ФНС долг почти в 500 миллионов рублей. Таким образом, задолженность была полностью погашена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Лерчек решила избавиться от роскошного особняка.

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