«Стоит на вооружении США»: что известно о найденном в Запорожской области химоружии BZ

С учетом данных разведки, уже совершенно по-другому выглядит новость о том, что украинские спецслужбы готовили в Запорожской области теракт с использованием химического оружия — причем такого, какое выпускают сейчас только в США. Тему продолжит корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Бойцам ФСБ приходится действовать не только быстро, но и очень аккуратно. В здании, по оперативной информации, не только взрывчатка, но и оружие массового поражения.

— Для чего хранили вещество взрывчатое?

— Попросили просто схоронить у себя.

В соседней коробке лежат ампулы — на каждой надписи по-украински. После анализа в лаборатории выяснилось, что внутри — BZ или хинуклидил-3-бензилат — психохимическое боевое отравляющее вещество.

Выглядит, как бесцветный кристалл без вкуса и запаха — в воде почти не растворяется, только в кислотах. Признаки поражения — расширение зрачков, сухость во рту, галлюцинации и полная потеря ориентации и контакта с окружающим миром.

«BZ — это вещество, которое было открыто, по-моему, в конце 1950-х. С этого же времени стоит на вооружении США. BZ — так и написано. Хинуклидиловый эфир бензиловой кислоты», — объяснил бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

В промышленных масштабах BZ синтезировался только в США. Вещество активно применялось американцами во время войны во Вьетнаме.

В 1990-х запасы BZ в арсеналах Пентагона якобы были уничтожены. Но никаких подтверждений этому не существует.

«Би-Зет» упоминался не только в связи со Вьетнамом. Его же, по некоторой информации, ЦРУ использовало для устранения неугодных сограждан, а американская армия — во время конфликтов на Ближнем Востоке.

«Было несколько зафиксировано случаев. Турки несколько раз ловили на границе как раз боевиков антиправительственных сил с американским химическим оружием, на котором был клеймо «Сделано в США», ­– рассказал Никулин.

Откуда такие ампулы взялись в Запорожской области, предстоит выяснить специалистам. Технически синтезировать вещество возможно в любом месте.

Но, как минимум, формулу его, наверняка, предоставили в Вашингтоне. Российский МИД уже пообещал поднять эту проблему за рубежом.

«Тема преступлений с применением украинскими спецслужбами аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ станет сюжетом обсуждения на площадках международных организаций», — говорится в заявлении.

Любое применение подобных веществ однозначно классифицируется, как терроризм — причем жертв могло быть немало. Задержаны трое граждан Украины, всем им грозят немалые сроки.