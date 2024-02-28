Во Франции допустили отправку солдат для защиты границ Украины

Атталь: военные Франции могли бы обеспечивать безопасность границ Украины
Фото: Reuters / BENOIT TESSIER
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Атталь попытался защитить Макрона.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь допустил, что западные военные действительно могут отправиться на Украину, чтобы защищать границы.
«Когда мы говорим о французских военных, мы можем говорить о солдатах, занимающихся обучением, защитой „земля — воздух“ или защитой ряда границ», — сказал политик.
Атталь подчеркнул, что на конференции ЕС по поддержке Украины приняли решение, при котором страны объединения пойдут дальше в плане поставок ВСУ. Также премьер попытался защитить президента Эммануэля Макрона, которого раскритиковали другие западные страны из-за заявления о возможной отправке войск на Украину.
«Может ли президент со всей ответственностью заявить, что он из принципа исключает некоторые перспективы? Я так не думаю», — добавил Атталь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Флориан Филиппо призвал Францию выйти из НАТО после «безумных» слов Урсулы фон дер Ляйен.
- 28 февр
- «Орудия-франкенштейны»: на Западе рассказали о нелепой практике ВСУ
- 28 февр
- Эрдоган заявил о готовности Турции принять переговоры России и Украины
- 28 февр
- Оперативники ЦРУ и продажа оружия: Вован и Лексус разговорили иностранных наемников ВСУ
- 28 февр
- «Целый международный легион»: какие наемники участвуют в боях на стороне Украины
- 28 февр
- «Рано или поздно»: Украине напомнили, что запасы западных ракет иссякают
- 28 февр
- «Специальный навес»: как Запорожскую АЭС защитили от рук неонацистов
- 28 февр
- Непростая задача: бойцы спецназа зачищают позиции ВСУ в районе Кременной
- 28 февр
- «Они постоянно тут»: российский боец рассказал о спецназе НАТО в зоне СВО
- 28 февр
- СК расследует дело по факту инцидента с участниками СВО в кафе Подмосковья
- 28 февр
- В Европе выдвинули новую идею об использовании активов России: «Мыслите шире»
Читайте также
74%
-0.17 99.45
-0.47
Нашли ошибку?