Во Франции допустили отправку солдат для защиты границ Украины

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 23 0

Атталь: военные Франции могли бы обеспечивать безопасность границ Украины

Во Франции допустили отправку солдат для защиты границ Украины

Фото: Reuters / BENOIT TESSIER

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Тема:
Спецоперация

Атталь попытался защитить Макрона.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь допустил, что западные военные действительно могут отправиться на Украину, чтобы защищать границы.

«Когда мы говорим о французских военных, мы можем говорить о солдатах, занимающихся обучением, защитой „земля — воздух“ или защитой ряда границ», — сказал политик.

Атталь подчеркнул, что на конференции ЕС по поддержке Украины приняли решение, при котором страны объединения пойдут дальше в плане поставок ВСУ. Также премьер попытался защитить президента Эммануэля Макрона, которого раскритиковали другие западные страны из-за заявления о возможной отправке войск на Украину.

«Может ли президент со всей ответственностью заявить, что он из принципа исключает некоторые перспективы? Я так не думаю», — добавил Атталь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Флориан Филиппо призвал Францию выйти из НАТО после «безумных» слов Урсулы фон дер Ляйен.

Тема:
Спецоперация
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