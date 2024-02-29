«Жизненно необходимо»: сколько денег Украина хочет ежемесячно получать от Запада

Страна за два года уже освоила 63 миллиарда долларов помощи.

Украина каждый месяц нуждается в иностранной финансовой помощи на сумму до трех миллиардов долларов. Об этом сообщил глава украинского Минфина Сергей Марченко.

«Дальнейшая бюджетная помощь жизненно необходима для обеспечения социальных расходов. Мы не можем допустить задержку в привлечении внешнего финансирования», — сказал министр.

Незалежная, по информации Марченко, за два года получила от западных стран 63 миллиарда долларов помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что члены Палаты представителей Соединенных Штатов республиканец Брайан Фитцпатрик и демократ Джаред Голден разработали альтернативный вариант законопроекта о финансовой помощи Украине и Израилю. Они призвали Конгресс поддержать документ.

Альтернативная версия проекта предусматривает выделение Украине 47 миллиардов долларов, Израилю — десять миллиардов долларов, Индо-Тихоокеанскому региону — пять миллиардов. В пакет еще включены два миллиарда долларов для обеспечения операций Пентагона на Ближнем Востоке.