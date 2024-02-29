В ЛНР задержали украинцев, шпионивших за российской армией

В отношении них возбуждены уголовные дела, ведется следствие.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; УФСБ России по ЛНР; 5-tv.ru
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Российские силовики пресекли в Луганской народной республике (ЛНР) деятельность двух граждан Украины, которые в интересах киевского режима шпионили за армией России. Об этом сообщает ЦОС УФСБ по республике.
Сотрудники установили, что двое жителей ЛНР собирали сведения о местах дислокации бойцов и военной техники ВС России, которые задействованы в проведении спецоперации (СВО). Полученные данные один из задержанных передавал лицам, действовавшим в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). Другая фигурантка снабжала информацией представителей украинских формирований.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Шпионаж». Сейчас правоохранители проводят следствие.
В ходе допроса один из фигурантов признался, что собирал и передавал сведения с мая 2022 года по февраль 2023-го проукраинским Telegram-каналам.
«Координаты передавал для нанесения ракетного удара, последствия ракетного удара осознавал», — добавил он.
В мессенджере он также призывал к «физическому уничтожению сотрудников правоохранительных органов», а еще положительно комментировал видео с издевательствами над бойцами России.
Другая фигурантка сообщила, что передавала боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) данные по мобильной связи расположение российских бойцов.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Крыму задержали украинского агента, собиравшего данные о Росгвардии. В ходе допроса мужчина признался, что выполнял задание в интересах Украины.
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