В ЛНР задержали украинцев, шпионивших за российской армией

|
Евгения Романова
Евгения Романова 59 0

В отношении них возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев; УФСБ России по ЛНР; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Российские силовики пресекли в Луганской народной республике (ЛНР) деятельность двух граждан Украины, которые в интересах киевского режима шпионили за армией России. Об этом сообщает ЦОС УФСБ по республике.

Сотрудники установили, что двое жителей ЛНР собирали сведения о местах дислокации бойцов и военной техники ВС России, которые задействованы в проведении спецоперации (СВО). Полученные данные один из задержанных передавал лицам, действовавшим в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). Другая фигурантка снабжала информацией представителей украинских формирований.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Шпионаж». Сейчас правоохранители проводят следствие.

В ходе допроса один из фигурантов признался, что собирал и передавал сведения с мая 2022 года по февраль 2023-го проукраинским Telegram-каналам.

«Координаты передавал для нанесения ракетного удара, последствия ракетного удара осознавал», — добавил он.

В мессенджере он также призывал к «физическому уничтожению сотрудников правоохранительных органов», а еще положительно комментировал видео с издевательствами над бойцами России.

Другая фигурантка сообщила, что передавала боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) данные по мобильной связи расположение российских бойцов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Крыму задержали украинского агента, собиравшего данные о Росгвардии. В ходе допроса мужчина признался, что выполнял задание в интересах Украины.

Тема:
Спецоперация
29 февр
Сырский выразил недовольство командирами ВСУ: «Определенные просчеты»
29 февр
Новая Зеландия объявила о санкциях против России
29 февр
Российские военные закрепились на опорных пунктах в поселке Работино
29 февр
Гарантии безопасности? В МИД РФ развеяли миф о соглашениях Запада и Украины
29 февр
Российские штурмовики Су-25 «накрыли» украинских террористов «Тулумбасами»
29 февр
«Оккупация»: в Госдуме оценили возможную отправку войск Франции на Украину
29 февр
«Це мясорубка»: пленный раскрыл шокирующие факты о ВСУ
29 февр
Расчеты САУ «Гиацинт-С» уничтожили взводный опорный пункт ВСУ
29 февр
Су-34 наносит удары без промаха! Лучшее видео из зоны СВО за день
29 февр
Разрывает на куски: «Ланцеты» стали ночным кошмаром для боевиков ВСУ
-1° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
91.87
-0.17 99.45
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:48
Сырский выразил недовольство командирами ВСУ: «Определенные просчеты»
10:45
В правительстве оценили эффективность обязательной продажи валютной выручки
10:20
Доллар в ходе торгов упал до значений середины февраля
10:17
Путин выразил глубокие соболезнования родным экс-премьера СССР Рыжкова
10:06
В ЛНР задержали украинцев, шпионивших за российской армией
10:02
Историческое событие: Россия запустила в космос ракету с метеоспутником

Сейчас читают

Не терпят конкуренции: почему Запад никак не "отвяжется" от российского СПГ
Ждать ли понижения ключевой ставки от Центробанка и когда
Доктор Мясников перечислил самый коварный симптом «гусарского насморка»
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок