«Сами и только сами»: Путин заявил о важности россиян беречь связь поколений

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Евгения Романова
Евгения Романова 40 0

Путин: россияне будут вместе защищать свободу и право на достойную жизнь

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / КРИСТИНА КОРМИЛИЦЫНА; 5-tv.ru

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Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024

Граждане РФ должны решать задачи, которые стоят перед страной, добавил лидер.

Россияне только сами могут определять свой путь, защищая право на свободу и достойную жизнь. Важно беречь непрерывность исторического развития. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.

«Мы все, граждане России, будем вместе защищать нашу свободу, право на мирную и достойную жизнь. Сами и только сами определять свой путь. Беречь связь поколений, а значит непрерывность исторического развития», — сказал он.

Путин подчеркнул также, что россияне вместе должны решать задачи, которые стоят перед страной. При этом важно учитывать наше мировоззрение, традиции, верования, которые передаем своим детям.

Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначает основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.

В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о способности России противостоять всему. По словам президента, наша страна отстаивает свой суверенитет и безопасность.

Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024
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