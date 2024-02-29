Путин поставил цель вдвое снизить загрязнение рек и озер России

Президент России Владимир Путин потребовал заняться экологическим вопросом в части загрязнения рек и озер. Такую тему он затронул в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве.

«Предлагаю поставить цель вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России», — сказал Путин.

При этом, как он отметил, за последние пять лет удалось очистить тысячи километров береговых линий рек, почти наполовину сократить грязные стоки в Волгу. Но работу продолжать надо, потребовал президент.

Между тем на Байкале планируют создать современную безопасную инфраструктуру, построить до 2030 года круглосуточный курорт в рамках проекта «Пять морей».

«При этом считаю важным строго придерживаться принципа „ноль загрязнения“, то есть полного отсутствия отходов и неочищенных стоков в озере», — добавил Путин.

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