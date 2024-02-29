Путин: к 2030 году сферу туризма в России необходимо увеличить в два раза

Вопросы развития сферы президент РФ поднял во время послания Федеральному собранию.
Фото, видео: © РИА Новости / Артур Лебедев; 5-tv.ru
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Российская туристическая сфера к 2030 году должна увеличиться в два раза, составив порядка 140 миллионов туристов ежегодно. Такое заявление российский лидер сделал в ходе послания Федеральному собранию, которое проходит 29 февраля 2024 года.
«Современная безопасная инфраструктура появится и вблизи водных объектов, в том числе, на озере Байкал. Здесь до 2030 года откроется круглосуточный курорт», — сказал российский лидер.
При этом Путин обратил внимание на принцип, которого необходимо строго придерживаться — соблюдать экологические нормы и не допускать никакого загрязнения природы.
Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначит основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.
В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин анонсировал новый нацпроект «Молодежь России».
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