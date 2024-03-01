Нидерланды и Украина заключили соглашение по безопасности на десять лет

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 26 0

Договор стороны подписали в Харькове.

Нидерланды и Украина заключили соглашение по безопасности на десять лет

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE

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Тема:
Спецоперация

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетил Харьков, где подписал с властями Украины соглашение по безопасности — оно будет рассчитано на десять лет. Об этом сообщил телеканал RTL Nieuws.

В документе есть положение об оказании военной помощи киевскому режиму. Также Нидерланды должны повлиять на укрепление оборонной промышленности и киберустойчивости Незалежной.

«Соглашение также призвано улучшить сотрудничество между украинской армией и НАТО», — рассказали на телеканале.

Также Нидерланды и Украина договорились продолжать вводить санкции против России, чтобы «создать давление на страну».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Канадой и Италией.

Так, договор с североамериканской страной подразумевает поддержку Незалежной на сумму более трех миллиардов канадских долларов только в 2024 году.

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