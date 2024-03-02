Основатель ЧВК Blackwater призвал Украину «оставить» Крым и Донбасс в составе России
Основатель ЧВК Blackwater считает, что Крым и Донбасс следует оставить России
Фото: www.globallookpress.com / Anastasiia Smolienko
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Американские налогоплательщики, говорит он, не обязаны «содержать коррумпированное украинское правительство».
Украине следует «оставить» России Крым, Луганск и Донецк и завершить конфликт. Об этом заявил основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс.
«Все, что сейчас делает Украина, — она уничтожает себя демографически. Пусть у них (России — Прим. ред.) останется Крым, Донецк, Луганск — что бы то ни было», — сказал он в эфире YouTube-канала PBD Podcast.
Запад, считает Принс, не будет вести боевые действия с Россией. А Незалежная только истощает себя в ходе конфликта.
Американские налогоплательщики, по мнению основателя Blackwater, не обязаны «содержать коррумпированное украинское правительство и государство».
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский допустил потерю контроля ВСУ над Харьковом.
- 2 мар
- Захарова отреагировала на блокировку страниц в Х с записью беседы немецких военных
- 2 мар
- Рогов заявил о катастрофических потерях ВСУ в Работино
- 2 мар
- В Германии инициировали проверку после перехвата сообщений немецких ВВС
- 2 мар
- Решил не врать украинцам: Зеленский допустил потерю контроля ВСУ над Харьковом
- 1 мар
- Третья мировая: власти Франции задумались над отправкой спецназа на Украину
- 1 мар
- Немецкие офицеры обсуждали число ракет Taurus для удара по Крымскому мосту
- 1 мар
- Нидерланды и Украина заключили соглашение по безопасности на десять лет
- 1 мар
- «Уничтожение всего русского»: Лавров преподал НАТО урок истории на форуме в Турции
- 1 мар
- Начал работу официальный сайт программы «Время героев»
- 1 мар
- Одним дроном: как русские бойцы уничтожили хваленый Abrams в зоне СВО
Читайте также
93%
0.49 98.72
0.18
Нашли ошибку?