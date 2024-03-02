Российская ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 40 0

По предварительным данным, после атаки БПЛА нет никаких последствий.

Российская ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Фото: Минобороны РФ

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинские беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа над селом Новая Деревня», — написал глава Белгородской области.

Гладков отметил, что сейчас последствия на земле уточняют экстренные службы. По предварительным данным пострадавших и разрушений нет.

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Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что очевидцы сообщили о взрыве в Петербурге.

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