Вооруженные силы России продолжают выполнят боевые задачи на южнодонецком направлении.

Вооруженные силы Российской Федерации предотвратили попытку противника провести ротацию военнослужащих под Угледаром. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, отметив, что подразделения продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении.

Кроме того, была ликвидирована инженерно-саперная группа в районе Червоного.

«Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы 72 механизированной, 58 мотопехотной бригады и 121 бригады территориальной обороны ВСУ», — заявил Гордеев.

Он также отметил, что за прошедшие сутки на южнодонецком направлении ВС РФ уничтожили 16 пунктов временной дислокации Вооруженных сил Украины, четыре пункта управления беспилотной авиации и склад боеприпасов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что средства ПВО уничтожили почти 40 беспилотников над Крымом.