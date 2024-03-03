Боевики Зеленского стремительно теряют технику, поставляемую им европейскими партнерами.

За последние сутки российские военные поставили новый рекорд, уничтожив 143 беспилотных летательных аппарата, включая хваленый в Европе Bayraktar. Об этом журналистам сообщили в пресс-службы Минобороны РФ.

С момента начала спецоперации ряд европейских стран высказали свое желание помогать Украине вооружением и техникой. Однако ни сторонняя помощь партнеров, ни попытки укрепить позиции ВСУ не спасают армию Зеленского от провалов. Так, по информации Минобороны, только за последнее время ВСУ лишились огромного технического запаса беспилотников и танков.

Речь идет о 143 БПЛА, из которых один Bayraktar и двух реактивных снарядах HIMARS.

Всего только на авдеевском направлении противник потерял до 460 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Минобороны РФ в новом брифинге также отметило многочисленные потери ВСУ на различных направлениях. Например, в Донецкой области враг потерял свыше 250 военных, артиллерийскую установку «Акация», а также две установки «Гвоздика». В Херсонской области потери противника составили свыше 40 военнослужащих и пять автомобилей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО на Украине.