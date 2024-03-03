Бывшая глава МИД Австрии отметила, что многие лидеры уже не скрывают свое вмешательство в украинский конфликт.

Присутствие западных войск в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине является общеизвестным фактом. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Дипломат подчеркнула, что речь не идет о возможности отправки военных НАТО в помощь киевскому режиму, так как они уже давно находятся там. Как минимум — в качестве инструкторов.

«Канцлер Шольц признал это, когда говорил, что, если мы пошлем ракеты, нам придется послать немецкие войска, как сделали это британцы. Это уже признано. Это общеизвестный секрет», — передает слова политика с полей Всемирного фестиваля молодежи ТАСС.

Стоит отметить, что России давно известно о присутствии солдат НАТО в зоне СВО. Об этом заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Кроме того, российские военные отмечали их непосредственное участие в атаках по российским объектам.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Канада готова отправить на Украину только «небоевые» войска.