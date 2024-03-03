Первый уничтоженный Abrams и три освобожденных села: итоги СВО за неделю

Что сейчас происходит в зоне спецоперации?

За последнюю неделю российские бойцы продолжили успешное продвижение в зоне СВО. Результатом их слаженных действий стало освобождение трех населенных пунктов, а также уничтожение иностранного «чудо-оружия» ВСУ — танка Abrams производства США.

Уничтожили одним беспилотником

Всего один дрон-камикадзе понадобился российским военным, чтобы уничтожить расхваленный американский танк Abrams на авдеевском направлении. Отличились бойцы разведывательно-ударной группы 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Как рассказал 5-tv.ru оператор FPV-дрона с позывным «Рассвет», непосредственно участвовавший в подбитии западной машины, беспилотник направили в кормовую часть танка. После первого же попадания Abrams остановился и задымился. Затем в воздух подняли второй дрон-камикадзе, который добил вражескую машину ударом в башню, после которого произошло возгорание боекомплекта танка.

Намертво приземлили вражескую авиацию

© РИА Новости / Министерство обороны РФ; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тем временем пилоты российских Су-35С лишили самолеты ВСУ возможности взлетать с аэродромов базирования. Своим нахождением в воздухе экипажи истребителей не давали противнику возможности подняться в воздух, так как любая воздушная цель при попытке взлететь тут же обнаруживалась и уничтожалась. Боевую задачу Су-35С выполняли в любое время, при любых погодных условиях и с различными типами авиационных вооружений.

Беспощадный и точный «Ланцет»

ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Кроме американского Abrams украинские боевики за последнюю неделю лишились еще одного «подарка» западных друзей — самоходной артиллерийской установки Zuzana словацкого производства.

Разведка выявила позицию 155-миллиметровой гаубицы, из которой противник обстреливал позиции наших войск, и передала координаты операторам БПЛА группировки войск «Днепр» Сразу после этого словацкая САУ была поражена ударом БПЛА «Ланцет». Попадание было точным: воспламенились пороховые заряды, сдетонировали снаряды, и вражеское орудие было полностью уничтожено.

Настигали врага на земле и под землей

© РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

На южнодонецком направлении также отличились операторы FРV-дронов, а вместе с ними расчеты РСЗО «Град». Сообща они буквально «кошмарили» врага. Так, операторы беспилотников один за другим вскрывали и уничтожали блиндажи ВСУ, настигая боевиков даже в подземных укрытиях. Не смог уйти от них и вражеский танк, пораженный управляемым боеприпасом. Еще один дрон точно ударил в замаскированный опорный пункт противника, полностью уничтожив его.

Тем временем расчеты РСЗО «Град» гвардейского артиллерийского полка Новороссийского гвардейского соединения ВДВ ликвидировали живую силу ВСУ в местах ее массового скопления, которые выявили средства воздушной разведки. Артиллеристы-десантники наносили огневое поражение врагу как днем, так и ночью, не оставляя ВСУ возможности на проведение ротации.

Действовали четко и слаженно

Одним из главных достижений российской армии за последнюю неделю стало освобождение сразу трех населенных пунктов — Ласточкино, Северное и Петровское в Донецкой Народной Республике. Отличились подразделения группировки войск «Центр», действовавшие четко и слаженно на авдеевском направлении.

В ходе успешного продвижения российских войск было уничтожено 2,6 тысячи боевиков, 23 танка, 45 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за последние сутки российские военные поставили новый рекорд, уничтожив 143 беспилотных летательных аппарата противника, включая хваленый Bayraktar.