Вся мощь «Градов»! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 173 0

Минобороны показало работу расчета САУ «Гиацинт-С» на авдеевском направлении

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы ежедневно уничтожают орудия, технику и укрепрайоны украинских националистов точными ударами.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

САУ «Гиацинт-С»

На этих кадрах показана боевая работа расчетов самоходной пушки «Гиацинт-С» на авдеевском направлении. На этом участке фронта бойцы подавили и уничтожили взводный опорный пункт ВСУ. После выполнения огневой задачи артиллеристы замаскировали орудия и убыли в укрытия.

САУ «Гиацинт-С» является одним из самых эффективных орудий для ведения контрбатарейной борьбы и уничтожения позиций националистов на дальних дистанциях.

РСЗО «Град»

А на этих кадрах показана боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня «Град» на донецком направлении. На этом участке фронта бойцы уничтожили пехоту и позиции подразделений ВСУ.

Нанесение удара по цели осуществлялось осколочными реактивными 122-мм снарядами.

Тема:
Спецоперация
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