Наши бойцы ежедневно уничтожают орудия, технику и укрепрайоны украинских националистов точными ударами.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

САУ «Гиацинт-С»

На этих кадрах показана боевая работа расчетов самоходной пушки «Гиацинт-С» на авдеевском направлении. На этом участке фронта бойцы подавили и уничтожили взводный опорный пункт ВСУ. После выполнения огневой задачи артиллеристы замаскировали орудия и убыли в укрытия.

САУ «Гиацинт-С» является одним из самых эффективных орудий для ведения контрбатарейной борьбы и уничтожения позиций националистов на дальних дистанциях.

РСЗО «Град»

А на этих кадрах показана боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня «Град» на донецком направлении. На этом участке фронта бойцы уничтожили пехоту и позиции подразделений ВСУ.

Нанесение удара по цели осуществлялось осколочными реактивными 122-мм снарядами.



