Несколько кварталов ушли под воду в Аргентине из-за мощных ливней

На северо-восток Аргентины ураган принес мощные ливни. Стихия спровоцировала наводнение в одном из крупных городов, под воду ушли целые кварталы.

Уровень воды поднялся на несколько метров, затопив первые этажи зданий. Передвигаться по улицам можно было только на надувных лодках. Мощные потоки унесли автомобили. Тысячи домов остались без света. В наиболее пострадавших районах идет эвакуация жителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Танзания медленно уходит под воду. Проливные дожди в регионе спровоцировали паводки и оползни, пострадали порядка 50 человек, а также были повреждены здания и коммуникации. Из-за наводнений была также уничтожена часть домашнего скота и посевы.