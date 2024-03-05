Суд в США исключил отстранение Трампа от праймериз
Верховный суд США: отдельные штаты не могут решать судьбу Трампа на выборах
Фото: Reuters / MEGAN VARNER
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Власти Колорадо до этого выступили против допуска кандидата к президентской гонке.
Власти отдельных штатов США не имеют права решать судьбу кандидата в президенты Дональда Трампа на федеральных выборах. Об этом говорится в постановлении американского Верховного суда.
Отмечается, что документ поднимает вопрос о возможности Штатов использовать третью секцию 14-й поправки к конституции.
«Мы заключаем, что штаты могут не допустить кого-то, кто пытается занять позицию в местных органах власти. Но согласно конституции, у штатов нет полномочий применять секцию третью в делах, касающихся федеральных выборов, особенно президентских», — говорится в постановлении.
Таким образом судьи единогласно отменили решение властей штата Колорадо о недопуске Трампа к предварительным выборам.
Прежде Дональд Трамп заявлял, что если бы пошел на второй президентский срок, то не допустил бы начала конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, а также держал бы руку на пульсе с эскалацией между КНДР и Южной Кореей, как заявил экс-президент. Он считает, что ладит с другими мировыми лидерами гораздо лучше, чем Байден.
Никки Хейли обошла Трампа в ходе праймериз в США
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. О желании вновь оказаться в кресле главы государства заявили в том числе и Байден, и Трамп. В Евросоюзе уже начинают переживать, что последний кандидат после возможного избрания развалит НАТО. Почему Европа предполагает такой сценарий — читайте в нашем материале.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что кандидат в президенты Америки и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обошла Трампа в ходе праймериз в США. Она получила голоса всех 19 делегатов.
- 3 мар
- В США заявили о потере Байденом своих сторонников
- 3 мар
- Почти единогласно: в США Трампу предрекли победу в Айдахо с 85% голосов
- 2 мар
- Жена Байдена пристыдила Трампа за недостойное поведение с женщинами
- 25 февр
- За спиной Пентагон: разгром непримиримой соперницы Трампом обнажает новую проблему Штатов
- 24 февр
- Трамп выразил сомнение в том, что Байден «дотянет» до выборов
- 21 февр
- Ее голос спасет? Поможет ли певица Тейлор Свифт переизбраться Байдену
- 17 февр
- «В нашей стране „фейк-ньюс“ — это все, что вы получаете»: Трамп на примере себя и ИИ объяснил всю суть США
- 10 февр
- Трамп: Байден может не понимать, что еще жив
- 9 февр
- «Европейцам будет тяжело»: стало известно о намерениях Трампа в случае переизбрания
- 6 февр
- «Выжил из ума»: большинство американцев считают Байдена умственно отсталым
Читайте также
98%
0.02 99.11
0.39
Нашли ошибку?