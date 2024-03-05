Суд в США исключил отстранение Трампа от праймериз

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Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

Верховный суд США: отдельные штаты не могут решать судьбу Трампа на выборах

Суд в США исключил отстранение Трампа от праймериз

Фото: Reuters / MEGAN VARNER

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Тема:
Выборы президента США 2024

Власти Колорадо до этого выступили против допуска кандидата к президентской гонке.

Власти отдельных штатов США не имеют права решать судьбу кандидата в президенты Дональда Трампа на федеральных выборах. Об этом говорится в постановлении американского Верховного суда.

Отмечается, что документ поднимает вопрос о возможности Штатов использовать третью секцию 14-й поправки к конституции.

«Мы заключаем, что штаты могут не допустить кого-то, кто пытается занять позицию в местных органах власти. Но согласно конституции, у штатов нет полномочий применять секцию третью в делах, касающихся федеральных выборов, особенно президентских», — говорится в постановлении.

Таким образом судьи единогласно отменили решение властей штата Колорадо о недопуске Трампа к предварительным выборам.

Прежде Дональд Трамп заявлял, что если бы пошел на второй президентский срок, то не допустил бы начала конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, а также держал бы руку на пульсе с эскалацией между КНДР и Южной Кореей, как заявил экс-президент. Он считает, что ладит с другими мировыми лидерами гораздо лучше, чем Байден.

Никки Хейли обошла Трампа в ходе праймериз в США

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. О желании вновь оказаться в кресле главы государства заявили в том числе и Байден, и Трамп. В Евросоюзе уже начинают переживать, что последний кандидат после возможного избрания развалит НАТО. Почему Европа предполагает такой сценарий — читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кандидат в президенты Америки и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обошла Трампа в ходе праймериз в США. Она получила голоса всех 19 делегатов.

Тема:
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