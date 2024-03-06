«Предают не глядя»: Захарова рассказала о главной традиции США

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 19 0

Захарова: США не глядя предают своих союзников

«Предают не глядя»: Захарова рассказала о главной традиции США

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Тема:
Спецоперация

В этом деле Штаты всегда последовательны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома о том, что президент Украины Владимир Зеленский хочет воевать самостоятельно, без помощи американских солдат. В своем Telegram-канале дипломат назвала отличительную традицию США.

«Надо отдать должное, в вопросе поддержки своих союзников США последовательны до педантизма — предают не глядя», — написала Захарова.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не намерен отправлять своих военных на Украину. Ведь, по его словам, киевский режим хочет воевать самостоятельно.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нарышкин назвал опасными слова Макрона об отправке сил НАТО на Украину.

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