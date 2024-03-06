«С нетерпением ждем»: в США рассказали о «военных сюрпризах» Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 84 0

Госдеп: у Украины есть план по достижению победы в конфликте с Россией

«С нетерпением ждем»: в США рассказали о «военных сюрпризах» Украины

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

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Тема:
Спецоперация

Вашингтон хочет увидеть результаты на фронте, но будут ли они?

Американские власти считают, что Украина припасла несколько военных сюрпризов для России. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы считаем, что у них припасено несколько сюрпризов. Мы с нетерпением ждем результатов», — сказал он в беседе с журналистами.

Миллер добавил, что Вашингтон уверен в наличии у Киева плана, который ВСУ могут применить для достижении победы на поле боя.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вашингтон не собирается отправлять своих военных на Украину. Киевскому режиму якобы нужны только инструменты для ведения вооруженных действий против России.

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