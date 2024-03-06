США не намерены отправлять на Украину своих военных: «Сами хотят воевать»

При этом факт участия иностранных наемников в боях на стороне ВСУ, включая американцев, подтверждался уже не раз.

Вашингтон не намерен отправлять своих военных на Украину. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский и сам не обращался к своим покровителям с такой просьбой. Киевскому режиму якобы нужны только инструменты для ведения вооруженных действий против России.

«Зеленский и его отряды сами хотят воевать», — заявил Кирби.

Он также указал, что оборонительные линии ВСУ сдвигаются в «неправильном направлении».

«Целый международный легион»: какие наемники участвуют в боях на стороне Украины

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нарышкин назвал опасными слова Макрона об отправке сил НАТО на Украину.