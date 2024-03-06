«Стандартная практика»: в Евросоюзе объяснили отказ послов от встречи с Лавровым

Стано: послы отказались от встречи с Лавровым ввиду общей внешней политики ЕС
Фото: Рюмин Александр / ТАСС
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Российский министр приглашал их недавно для разговора перед выборами президента, но они отказались. Почему?
Европейские послы не стали встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым в связи с общей внешней политикой Евросоюза. Об этом рассказал официальный представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано в беседе с РИА Новости.
«Это стандартная практика, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны, поскольку ЕС продвигает и реализует общую внешнюю политику», — объяснил он.
Вместе с тем дипломатические миссии за границей постоянно контактируют со своими штаб-квартирами на родине по вопросам задач и деятельности в принимающей стране, добавил Стано. По его словам, представительство Евросоюза в Москве после отказа ряду российских СМИ разъяснило свою позицию по данной ситуации.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров рассказал, как пригласил послов ЕС недавно для разговора перед выборами президента России, но те отказались. По словам министра, у наших властей накопилось много материалов о подготовке посольства союза в Москве к голосованию, включая механизмы вмешательства. Лавров намеревался посоветовать Европе из лучших побуждений не заниматься этими вещами.
В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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